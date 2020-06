Die Polizei in Oberschleißheim hat den mutmaßlichen Täter einer Diebstahlserie an geparkten Autos gefasst. In Ober- und Unterschleißheim waren vom 28. April bis 24. Juni insgesamt 19 Diebstähle gemeldet worden. Der Täter hatte jeweils beide Rückspiegel an den Autos abmontiert und mitgenommen. Der dabei verursachte Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Mittwochnacht fiel einer Streife ein Mann in der Alexander-Pachmann-Straße in Unterschleißheim auf. Er packte gerade einen Karton in den Kofferraum eines Pkw. Kurz zuvor hatte ein Zeuge gemeldet, dass er in dieser Straße einen Diebstahl von Außenspiegeln beobachtet hat. Nachdem die Täterbeschreibung des Zeugen auf die unbekannte männliche Person passte, erhärtete sich der Tatverdacht gegen den beobachteten Fahrzeughalter des geparkten Pkw. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 44-Jährigen aus dem Landkreis stellte die Polizei mehrere Außenspiegel sicher. Gegen den Mann wurde in 19 Fällen Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Er wurde nach der Anzeigenbearbeitung wieder entlassen.