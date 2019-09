Einen gewaltigen Schatz an alten Obstbäumen hüten die Schlossgärtner von Schloss Schleißheim im alten Wirtschaftsteil des Schleißheimer Schlossparks. Neben den ganzjährig erhältlichen Schleißheimer Schlossbränden aus der hauseigenen Brennerei gibt es von Freitag, 27. September, das Obst auch wieder in fester Form zu kaufen im "Blauer Kurfürst Laderl" an der Freisinger Straße 18 in der Hofgartenökonomie. Geöffnet ist der Obstladen freitags von 7 bis 12 Uhr und samstags von 9 bis 12.30 Uhr. Dort gibt es auch die Schlossbrände und Honig.