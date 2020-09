Der Kulturverein "Freunde von Schleißheim" bietet am Samstag, 3. Oktober, eine Raderkundungstour in das westliche Gemeindegebiet an. Bei der eineinhalb bis zweistündigen Fahrt geht es um die Moosach, den Schwebelbach und die vor 50 Jahren erbaute Regattastrecke. Der Schleißheimer "Mangrovenwald" wird erkundet, die frühere "Einöde Torfstecherei" in Badersfeld und die Kreuzung B 471/A 92. Treff ist um 14 Uhr beim Landesuntersuchungsamt, Ecke Veterinärstraße/St.-Hubertus-Straße.