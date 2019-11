Auch in diesem Jahr veranstaltet der Erwachsenenbildungsausschuss des Pfarrverbands Oberschleißheim das Konzert "Musik am Nachmittag". Es richtet sich an alle Senioren, aber auch alle Liebhaber der klassischen und leichten Musik. Das große Orchester der Münchner Musikfreunde unter dem Dirigenten Folko Jungnitsch spielt am Montag, 11. November, von 16 Uhr an im Saal des Bürgerzentrums in der Theodor-Heuss-Straße 27. Der Eintritt ist frei, ein Kostenbeitrag wird erbeten.