Die Bauarbeiten zur Sanierung der Mittenheimer Brücke in Oberschleißheim sollen am 6. April beginnen und werden voraussichtlich bis ins dritte Quartal 2023 dauern. Damit verbunden ist eine Sperrung für den Verkehr über diese wichtige Ost-West-Verbindung, die auch stark als Umfahrung der Bahnschranke an der B 471 genutzt wird. Daher wird auf die Baustelle laut Mitteilung aus dem Rathaus überörtlich durch eine Beschilderung hingewiesen werden. Der Sanierungszeitraum werde bei einer reinen Bauzeit von zwei Jahren insgesamt zweieinhalb Jahre umfassen. In den Wintermonaten wird mit Unterbrechungen gerechnet. Während der Bauphasen muss die Brücke für den Allgemeinverkehr komplett gesperrt werden. Der motorisierte Individualverkehr muss somit innerorts über die Feierabend-, Dachauer und Freisinger Straße ausweichen. Die MVV-Regionalbuslinie 292 wird nach aktuellem Planungsstand am S-Bahnhof in zwei unabhängig voneinander verkehrende Linien geteilt. Die Linie 295 ist von der Sperrung nicht betroffen.

Eine Ausnahmeregelung von der Vollsperrung wird es lediglich für Rettungs- und Sicherheitskräfte geben, welche im Falle eines Einsatzes kurzfristig die Brücke befahren können. Weitere verkehrslenkende Maßnahmen werden laut Rathaus geprüft, die Verkehrssituation wird während der Sperrung fortlaufend beobachtet. Es handelt sich um die erste größere Sanierung der Brücke, die Anfang der Siebzigerjahre errichtet wurde. Die Maßnahme war vergangenes Jahr wegen der Corona-Haushaltssperre verschoben worden.