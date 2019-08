Die Residenzsolisten haben es sich auf die Fahnen geschrieben, dem Publikum besondere Konzerterlebnisse in den schönsten Konzertsälen Münchens und Umgebung zu bieten. Dazu gehört auch der Barocksaal im Schloss Schleißheim. Das Ensemble - bestehend aus Musikern der Münchner Spitzenorchester - gastiert dort am Sonntag, 8., und Sonntag, 15. September. Mit Vorliebe interpretieren die Residenzsolisten unter Leitung von Primarius Karsten Gebhardt Meisterwerke großer Komponisten in speziellen Arrangements. Die Intention: "Große Symphonien und Konzerte in königlichem Ambiente lebendig, authentisch und in voller Pracht erklingen" zu lassen.

Am 8. September stehen auf dem Programm Vivaldis "Die vier Jahreszeiten", Mozarts "Eine kleine Nachtmusik", Rossinis Streicherserenade C-Dur und Brahms' "Ungarische Tänze". Am 15. September erklingen Haydns Symphonie Nr.73 D-Dur, Bizets Carmen-Suite sowie Chopins zweites Klavierkonzert in f-Moll und die Rigoletto-Paraphrase von Verdi respektive Liszt. Den Solopart spielt der Pianist Andreas Skouras. Beide Konzerte beginnen um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter anderem über www.muenchenticket.de.