25. Januar 2019, 21:38 Uhr Oberschleißheim Mehr Schulsozialarbeit

Die Arbeit der Jugendsozialarbeit an der Oberschleißheimer Berglwaldschule wird kräftig ausgeweitet. Einstimmig hat der Gemeinderat eine Aufstockung der Stelle um 25 Prozent gebilligt. Derzeit teilen sich Silke Dalig und Jeanette Lenk die Stelle an der Grund- und Mittelschule mit 38,5 Wochenstunden. Nun soll sie um 9,75 Stunden erhöht werden. Rektorin Ute Weiß habe gesteigerten Bedarf angemeldet, hieß es in der Gemeinderatssitzung. Die Kosten der Stelle teilen sich Landratsamt und Gemeinde. Für das Rathaus werden künftig 49 000 Euro jährlich anfallen.