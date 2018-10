4. Oktober 2018, 21:47 Uhr Oberschleißheim Mehr Geld für Wahlhelfer

Bei der Landtags- und Bezirkstagswahl am Sonntag, 14. Oktober, wird das Honorar für die Wahlhelfer in Oberschleißheim deutlich erhöht. Statt wie bisher 50 Euro bekommen die Freiwilligen in den Wahllokalen heuer 70 Euro ausbezahlt. Das Rathaus hatte anhand einer Umfrage im Landkreis München festgestellt, dass die 50 Euro am unteren Ende der Großzügigkeit rangierten, so dass der Gemeinderat einstimmig eine Aufstockung um 20 Euro billigte.