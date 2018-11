21. November 2018, 22:07 Uhr Oberschleißheim Maximilian und Marina sind das Kurfürstenpaar

Was für andere Faschingsgesellschaften das Prinzenpaar ist, ist für den Schleißheimner Narrenrat das Kurfürstenpaar. In diesem Jahr übernehmen Marina Radic und Maximilian Schwaiger diese Rolle, die auch im wirklichen Leben ein Paar sind. Kurfürst Maximilian II. ist 23 Jahre alt, Metallbauer und begeisterter Angler, Kurfürstin Marina I. 28 Jahre alt und zahnmedizinische Fachangestellte. Bei der Proklamation in der Oberschleißheimer Pfarrei Sankt Wilhelm gaben die Kindertanzgruppe "Phönixgarde", die Minitanzgruppe und die Erwachsenen der "Dance Sensation" einen Vorgeschmack auf ihre Showeinlagen für die Premiere bei der Inthronisation an Silvester. Karten für die Silvestergala im Bürgerhaus Oberschleißheim, bei der auch die Live-Band "Fritz & Friends" auftritt, können unter der Telefonnummer 089/31 59 41 66 reserviert werden.