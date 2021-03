Die CSU in Oberschleißheim hat sich personell neu aufgestellt. Der neue starke Mann im Rathaus ist jetzt auch Ortsvorsitzender in der Partei. Bürgermeister Markus Böck löst in dem Amt Angelika Kühlewein ab, die sich nicht mehr zur Verfügung stellte. Kühlewein ist nach dem Rückzug von Elisabeth Tutter neue Kassiererin im Ortsvorstand. Stefanie Haselbeck und Katharina Hagl sind stellvertretende Ortsvorsitzende. Komplettiert wird der Vorstand durch den Schriftführer Peter Benthues, den Digitalbeauftragten Brian Sitzberger und Julian Schulz als Beisitzer. Die Wahl fand laut Mitteilung bei einem Treffen von CSU-Mitgliedern statt, das unter Einhaltung der Infektionsschutzregeln in Präsenz abgehalten wurde.