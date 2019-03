28. März 2019, 22:00 Uhr Oberschleißheim Literarischer Kraftlackl

Trio präsentiert musikalische Lesung über Oskar Maria Graf

Er selbst hat sich als "Provinzschriftsteller" bezeichnet, seine Erzählungen sind oft inspiriert von seiner bäuerlich-bayerischen Herkunft und dass er oft als Lederhosen tragender Kraftlackl auftrat, tat ein übriges: Der 1894 in Berg geborene Oskar Maria Graf ist gerne unterschätzt worden. Dabei ist Graf ein scharfsinniger wie humorvoller Beobachter gesellschaftlicher Zustände, ein auch sich selbst gegenüber schonungsloser Spötter, anarchisch, und mit liebevollem Blick für die so genannten einfachen Menschen. Zu seinen schönsten Büchern zählen "Wir sind Gefangene" oder "Das Leben meiner Mutter". Grafs Artikel "Verbrennt mich", in dem er dagegen protestiert, dass sein Werk nicht den Bücherverbrennungen der Nazis zum Opfer gefallen war, ist zudem eines der imponierendsten Statements eines Literaten gegen das NS-Regime.

Am Donnerstag, 4. April, widmet sich eine besondere Lesung mit Musik in Oberschleißheim dem Schriftsteller vom Starnberger See. Der Autor und Rezitator Georg Unterholzner sowie Sepp Kloiber, Gitarre, und Martin Regnat, Steirische Harmonika, präsentieren im Bürgerzentrum eine Veranstaltung, die sie "Oskar Maria Grafical" nennen: Ein Musical über Graf, wenn man so will. Anhand kurzer, prägnanter Texte und Lieder wird sein bewegtes Leben (1894 bis 1967) durch eine spezielle Auswahl seiner Texte dargestellt: Die Jugend als neuntes von elf Kindern, die Flucht nach München im Alter von 17 Jahren, das Leben in der Bohème, die verhasste Militärzeit, die ersten schriftstellerischen Erfolge und schließlich die Flucht vor den Nazis nach New York. Eine Hommage mit Zitaten aus seinen Büchern, begleitet von instrumentaler Musik und Gesang. "Unterhaltsam, witzig und hintersinnig", wie das kreative Trio verspricht. Der "besondere Heimatabend" beginnt um 20 Uhr. Kartenreservierung ist möglich unter 089/3150103, Infos gibt es über www.oberschleissheim.de.