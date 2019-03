25. März 2019, 22:12 Uhr Oberschleißheim Korrektur der Kita-Satzung

Erste Korrekturen hat der Oberschleißheimer Gemeinderat an der erst im Februar beschlossenen neuen Satzung für die Benutzung der Kinderhorte am Ort vornehmen müssen. So wurden nun noch die Kernzeiten und Regularien zur Entschuldigung durch Eltern verändert. "Verwunderlich" fand das Gemeinderat Peter Lebmair (CSU). Auf seine ausdrückliche Nachfrage hin war bei der Verabschiedung im Februar versichert worden, der Satzungstext sei mit den einzelnen Horten abgestimmt. Jetzt wurden die Änderungen mit entsprechenden Rückmeldungen aus den Horten begründet. Mit 20 zu drei Stimmen billigte der Gemeinderat die Änderungen.