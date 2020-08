Der Barocksaal im Neuen Schloss Schleißheim gehört sicherlich zu den stilvollsten und dekorativsten Konzertorten im Landkreis München. In diesem Sommer werden dort allerdings keine virtuosen Klänge widerhallen. Da das erforderliche Belüftungskonzept nicht realisiert werden konnte, fallen sämtliche Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie aus. Als Alternative bietet Veranstalter "Bavaria Klassik" das ein oder andere Sommernachtskonzert unter den nördlichen Arcaden am Schlosspark an. Am Samstag, 5. September, werden die Residenzsolisten dort etwa ein Programm bieten mit beliebten Preziosen der Klassikliteratur: Aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten" den "Herbst", Haydns Symphonie "La Chasse", Mozarts Oboenkonzert in C-Dur sowie Dvoraks "Aus der neuen Welt"-Suite und Johann Strauß' "Auf der Jagd"-Polka. Die Interpreten sind Oboist Giovanni de Angeli und die Residenz-Solisten, zudem wirken Janine Schöllhorn, Flöte, und Emilie Jaulmes, Harfe, mit. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, es findet auch bei Regen statt. Karten gibt es über www.bavaria-klassik.de.