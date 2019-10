Die Bayerische Schlösserverwaltung bietet am Sonntag, 3. November, um 14.30 Uhr für Kinder von sechs Jahren an im Schloss Schleißheim eine Führung an. Sie heißt: "Was Wände erzählen. Stuck, Holz und eine Menge Stoff." Die Kinder erfahren dabei viel über das Leben am Hof. Zudem erzählt Tanja Kohwagner-Nikolai Spannendes über Material und Technik. Treffpunkt ist die Kasse des Neuen Schlosses Schleißheim. Kinder zahlen zwei Euro, Begleitpersonen die Eintrittskarte. Anmeldung unter der Telefonnummer 089/179 08-444.