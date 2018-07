29. Juli 2018, 21:55 Uhr Oberschleißheim Kein Zeitdruck beim WC-Problem

Es wird am Oberschleißheimer S-Bahnhof weiter keine öffentliche Toilette geben. Damit sind auch während der Zeit des Oktoberfestes, wo erfahrungsgemäß die Not rund um den Bahnhof groß ist, keinerlei sanitäre Einrichtungen vorhanden. Provisorische Sanitäreinrichtungen für die Wiesn-Zeit hat der Bauausschuss des Gemeinderats aus Kostengründen abgelehnt. Der Bahnhofskiosk ist verwaist und die Toiletten in der Bahnhofsgaststätte sind nicht öffentlich zugänglich. An dieser Situation sieht die Bahn keinen Änderungsbedarf - die Gemeinde hingegen schon. Mindestens seit dem Oktoberfest 2017 ist namentlich Gemeinderätin Gisela Kranz (CSU) hinter einer Verbesserung der Situation her. Doch den Gemeinderäten waren 5000 Euro Miete für eine mobile Anlage für die Oktoberfestdauer zu teuer. Einmütig verständigte sich das Gremium darauf, lieber weiter auf eine dauerhafte Lösung hinzuarbeiten. In den Etatberatungen für 2019 soll geklärt werden, ob Toiletten errichtet werden können. Die CSU beantragte, Sofortmaßnahmen umzusetzen. Das wurde vom Ausschuss allerdings gegen zwei Simmen verworfen.