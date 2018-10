23. Oktober 2018, 22:02 Uhr Oberschleißheim Kalender von St. Wilhelm

Der Förderverein St. Wilhelm gibt auch für 2019 einen Schleißheimer Kalender heraus. Die kommende Ausgabe zeigt Landschaften rund um die Schlössergemeinde, die leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. Der Kalender kostet acht Euro und wird am 28. Oktober nach dem Sonntagsgottesdienst im Pfarrheim St. Wilhelm vorgestellt. Beginn ist um 11. 30 Uhr. Zudem liegt der Kalender von diesem Mittwoch an bereits bei Schreibwaren Heckenstaller, Am Stutenanger 6, Optik Partner K. Kloske, Feierabendstraße 53, Jürgen Malich Orthopädietechnik, Effnerstraße 3, sowie im Pfarrbüro St. Wilhelm, Theodor-Heuss-Straße 25, zum Verkauf aus. Der Erlös kommt der Pfarrei St. Wilhelm und ihren sozialen Einrichtungen zugute.