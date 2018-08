23. August 2018, 21:56 Uhr Oberschleißheim Höhere Zuschüsse für weniger Vereine

14 500 Euro an Jugendförderung hat das Oberschleißheimer Rathaus an die örtlichen Sportvereine ausgeschüttet. Heuer erhalten nur neun Vereine Zuwendungen, weil nach Darstellung der Gemeindekämmerei nicht mehr ihre Anträge eingereicht hätten. Bei der Umstellung des Fördersystems im Jahr 2015 hatten noch 15 Vereine Zuschüsse beantragt und 14 auch bekommen. Seit 2015 wird die Förderung ausschließlich anhand des betreuten Nachwuchses bemessen. In den neun geförderten Vereinen sind zusammen 1540 Kinder und Jugendliche aktiv. Durch die Verringerung der geförderten Vereine steigt der Anteil für jeden Verein.

Die Auszahlung beschloss der Ferienausschuss des Gemeinderats einstimmig. Es erhalten im einzelnen: der TSV Schleißheim 7244 Euro, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft 2647 Euro, der FC Phönix 1702 Euro, der Tennisclub 888 Euro, die Rudergesellschaft München 693 Euro, der RSV Schleißheim 487 Euro, der Narrhalla Oberschleißheim 470 Euro, der Skiclub 172 Euro und die Kanugemeinschaft München 195 Euro.