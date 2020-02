Auch in Deutschland sind Stromausfälle möglich. Der Energieberater Alfred Bäder spricht am Donnerstag, 13. Februar, von 19.30 Uhr an in einem Vortrag der Agenda 21 in Oberschleißheim über Ursachen und stellt vor, wie man sich mit Photovoltaik-Anlagen mit Speicher dagegen wappnen kann. Der Vortrag findet im VHS-Kursraum in der Prof.-Otto-Hupp-Straße 26 c statt und ist gebührenfrei.