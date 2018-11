5. November 2018, 22:12 Uhr Oberschleißheim Führung mit Schnaps

Der goldene Herbst ist eine ideale Zeit, sich im Schleißheimer Schlosspark von einem barocken Edelmann auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert entführen zu lassen. "Alexander Freiherr von Wogenrain" geleitet die Teilnehmer bei einer Kostümführung auch an Orte, die normalen Schlossbesuchern nicht zugänglich sind. Zum Ausklang der Führung können die erwachsenen Besucher im historischen Schnapslagerkeller die Schleißheimer Schlossbrände verkosten. Die Führungen am Samstag, 11. und 24. November jeweils um 13 Uhr, werden in Zusammenarbeit der Volkshochschule Oberschleißheim und der Schlösserverwaltung angeboten. Eine Voranmeldung unter www.vhsosh.de (11.November) oder www.mvhs.de (24.November) ist erforderlich.