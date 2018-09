19. September 2018, 21:51 Uhr Oberschleißheim Freudenfest am Schloss

Beim "Churbayerische Freudenfest" wird am Samstag, 29. September, ein Stück höfische Barockkultur Bayerns präsentiert. Dabei gibt es unter anderem Musik und Tanz mit Festkantaten und Ballett, eine Reitergruppe wird in Uniformen der churbayerischen Gardekavallerie Reiterspiele zeigen. Die Veranstaltung findet in und um das Schloss Schleißheim statt. Das Fest beginnt um 16 Uhr, von 18 Uhr an werden Park und Schloss für die Öffentlichkeit geschlossen. Zwischen 22 und 23 Uhr wird es mit einem großen Feuerwerk beendet. Der Eintritt zum Fest beträgt 60 Euro und schließt Speisen am Buffet mit ein. Karten gibt es im Internet unter churbayerisches-freudenfest.de.