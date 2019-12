Der nächste Schritt zur Beseitigung der Bahnschranke in Oberschleißheim ist nach Ansicht der Freien Wähler (FW) getan. FW-Pressesprecher Stefan Vohburger verweist auf zwei Antwortschreiben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (beide CSU) an Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW), welche dieser dem Gemeinderat vorgelegt habe. Danach habe Scheuer aufgrund des positiven Bürgerentscheids vom Mai gegenüber seinem bayerischen Kollegen deutlich gemacht, dass zügig mit den Planungen zur Beseitigung des Bahnübergangs begonnen werden solle. Reichhart wiederum erkläre in seinem Schreiben, das Ziel des Freistaates sei, nach Fertigstellung der Planungen für den Ausbau der B 471 zwischen Dachau und Oberschleißheim und der westlichen Ortsumfahrung mit den Planungen für die Beseitigung des Bahnübergangs zu beginnen. Eine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan sei nicht erforderlich.

Ein Vertreter des Staatlichen Bauamtes Freising hat laut FW sogar einen zeitlichen Horizont aufgestellt. Danach könne mit den Planungen 2021 oder 2022 begonnen werden. Allerdings müssten Faktoren wie Natur und Umwelt, Denkmalschutz und Immissionsschutz sowie Varianten wie eine Verlegung der B 471 überprüft werden. Mit seinen Schreiben an höhere Stellen habe Bürgermeister Kuchlbauer geschafft, dass die nächsten Schritte zur Beseitigung des Bahnübergangs eingeleitet werden, so die Freien Wähler.