Für Rettungsdienste, Polizei oder Feuerwehr ist die Nutzung der gesperrten Oberschleißheimer Bahnbrücke in der Mittenheimer Straße möglich. Der örtliche Gewerbeverband will nun auch für Mitarbeiter privater Pflegedienste eine Ausnahmegenehmigung für die Zeit der Bauarbeiten erreichen. Die zeitliche Belastung für den Umweg über die Dachauer Straße mit Bahnschranke sei "unverhältnismäßig hoch", argumentiert Vorsitzender Walter Klar in dem Antrag an die Gemeinde. Das würde "nicht nur ein Mehr an Personalkosten verursachen, sondern auch die zeitlichen Abläufe der Pflege und Betreuung durcheinander bringen". Anhand der normierten Vorgaben rechnet der Gewerbeverband vor: "15 Minuten Umweg mit Wartezeit an der Bahnschranke heißt: Zweimal Duschen fällt aus." Für einen örtlichen Pflegedienst mit sieben Einsatzfahrzeugen ergebe sich bei täglich fünf Touren ein täglicher zusätzlicher Zeitaufwand von 67 Stunden. Hochgerechnet auf die veranschlagten zweieinhalb Jahre Bauzeit würde das rund 6400 Stunden kosten. Aus dem Rathaus gibt es noch keine Antwort.