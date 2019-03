13. März 2019, 22:10 Uhr Oberschleißheim Fragen zum Kinderschutz

Wie schütze ich mein Kind? Diese Frage beschäftigt wohl viele Eltern. Kriminalhauptkommissar Ralph Kappelmeier informiert am Montag, 18. März, über das Thema Kinderschutz. Möglichkeiten der Prävention von Übergriffen und sexuellem Missbrauch werden näher beleuchtet und Klischees hinterfragt. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und findet in der Jugendfreizeitstätte Planet "O" in Oberschleißheim statt. Am Ende können Besucher Fragen an den Kommissar stellen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.