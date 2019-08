4. August 2019, 21:33 Uhr Oberschleißheim Fränkisches Weinfest

Silvaner, Müller-Thurgau, Riesling oder Spätburgunder. Dazu Bratwürste oder einen Brotzeitteller. Nach dem Erfolg vom vergangenen Jahr organisiert der FC Phönix Schleißheim am Samstag, 10. August, wieder ein fränkisches Weinfest. Die Spezialitäten und das nötige Flair bringt ein ausgezeichneter Winzer aus dem bekannten Weinort Escherndorf mit. Das Fest auf dem Vereinsgelände an der Effnerstraße 20 a in Oberschleißheim beginnt um 16 Uhr. Tischreservierungen sind möglich unter www.phoenix-schleissheim.de/weinfest.