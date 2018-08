28. August 2018, 21:52 Uhr Oberschleißheim Fleißige Stipendiaten

Die Werke von 20 Künstlern werden im Landratsamt gezeigt

Während andere ihre Ferien am Strand oder in den Bergen verbrachten, trafen sich 20 junge Kreative im Heiner Janik Haus, der Jugendbegegnungsstätte am Tower in Oberschleißheim, zu künstlerischem Schaffen und interkultureller Begegnung. Sie sind Teil eines neuen Projekts des Kreisjugendrings München-Land und wurden für das Kunst- und Kulturstipendium "Young Master" ausgewählt. Bewerben durften sich junge Künstlerinnen und Künstler aus den polnischen Partnerlandkreisen Wieliczka und Krakau sowie aus dem Landkreis München. Ziel ist zum einen die Förderung der deutsch-polnischen Beziehungen, zum anderen aber auch der künstlerische Austausch. So sollten sich bewusst Kulturschaffende aus den drei Bereichen Bildende Kunst, Musik und Performance bewerben, damit vor allem Genre übergreifende Kunstwerke entstehen.

"Die Ergebnisse waren insofern überraschend, da wir Dozenten eine ernsthafte Auseinandersetzung mit anspruchsvollen Themen bemerkt haben", sagt Stefan Wanzl-Lawrence, Geschäftsführer des Berufsverbands bildender Künstler Oberbayern Nord. Der bildende Künstler begleitete neben Alexander Maschke (Musiker, Filmmusik, Produzent) und Stefan Stoll (bildender Künstler und Hausleitung der Jugendbegegnungsstätte) die 20 Teilnehmer in der Seminarwoche. Ausgewählt worden waren sie von einer Jury aus deutschen und polnischen Künstlern und Kunsthistoriker. Entstanden sind alleinstehende oder zum Teil in Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern interdisziplinäre Kunstwerke. Diese werden vom 6. November an im Landratsamt ausgestellt und außerdem in einem hochwertigen Ausstellungskatalog abgebildet. Bevor es für die jungen Kreativen wieder nach Hause ging, klang die Stipendiumswoche mit einer kleinen "Vernissage" aus. Die jungen Teilnehmer zeigten ihre Plastiken aus Ton und Ytong, Radierungen, Fotografien sowie großformatigen Porträts. Drei Musiker präsentieren ihre Werke.