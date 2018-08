27. August 2018, 22:13 Uhr Oberschleißheim Fest auf dem Bürgerplatz

Der letzte Sonntag in den Sommerferien steht im Zeichen des Bürgerfestes der Gemeinde und der Vereine. Am 9. September ist es wieder so weit. Entweder auf dem Bürgerplatz oder, bei schlechtem Wetter, im Saal des Bürgerzentrums wird die Blaskapelle Oberschleißheim aufspielen und werden die örtlichen Vereine sich um das kulinarische Angebot mit Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen kümmern. Die Jugendfreizeitstätte Planet 'O' bringt sich auch ein, und außerdem bieten die Hobbykünstler eine Verkaufsausstellung an diesem Wochenende, jeweils von elf bis1 7 Uhr im Foyer des Bürgerhauses - parallel zur Ausstellung "Revolution! Bayern 1918/19" der Gemeindebücherei.