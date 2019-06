24. Juni 2019, 21:28 Uhr Oberschleißheim Feierabendmarkt mit Musik

Zum zweiten Mal in diesem Jahr findet am Freitag, 28. Juni, der Feierabendmarkt auf dem Bürgerplatz statt. Von 14.30 bis 22 Uhr können Besucher die Angebote der Wochenmarkthändler studieren, sich an den Ständen des Gewerbeverbandes Oberschleißheim informieren und an Foodtrucks und Imbissständen Durst und Hunger stillen. Um 15 Uhr starten verschiedene Aktionen mit Zauberer und Leierkastenmann; es gibt ein Kinderkarussell und eine Wurfbude. Von 16.30 Uhr an spielen die Gruppen "Fleckerlteppich" der Musikvereinigung und das Bläserteam der VHS. Um 18 Uhr gibt es eine Aufführung von "Fly'n'Dance Freising". Von 19 bis 22 Uhr unterhalten die Band Funkverkehr und die Tanzgruppe Jazzada die Gäste.