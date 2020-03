Einen weiteren Fall zur Missachtung der Ausgangsbeschränkung hat es am Sonntag erneut in Oberschleißheim gegeben: Nach Polizeiangaben haben die Beamten am Nachmittag an einem Biotop bei Oberschleißheim ein Elternpaar samt Kind angetroffen, das ein Zelt aufgebaut hatte, um den Sprössling vor Nässe zu schützen. Weil dies aber kein triftiger Grund im Sinne der Ausgangsbeschränkung sei, so die Polizei, habe man die Eltern angezeigt. Insgesamt hat das Polizeipräsidium von Sonntag bis Montag in der Früh in Stadt und Landkreis München knapp 5000 Kontrollen und 185 Verstöße verzeichnet.