14. November 2018, 21:25 Uhr Oberschleißheim Fällarbeiten an der Staatsstraße

Noch bis zum 30. November werden im Auftrag des staatlichen Bauamts entlang der Staatsstraße 2342 zwischen Feldmoching und Oberschleißheim Bäume ausgeschnitten oder gefällt. An einigen der Bäume gibt es größere Totholzstrukturen, die einen Lebensraum zum Beispiel für den Lindenprachtkäfer bieten, der als stark gefährdet gilt, wie es aus dem Bauamt heißt. Deshalb sollen diese Bäume nicht gefällt, sondern nur sehr stark in der Krone eingekürzt werden, sodass am Ende nur der Baumstumpf erhalten bleibt. Mit der unteren Naturschutzbehörde wird laut Straßenbauamt anschließend abgestimmt, ob diese Baumstümpfe dauerhaft erhalten bleiben oder samt den Käferlarven umgepflanzt werden.