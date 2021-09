Die Oberschleißheimer Gemeindebücherei hat eine neue Leiterin: Die Buch- und Literaturwissenschaftlerin Miriam Winter ist auch ausgebildete Buchhändlerin und war zuletzt bei der Buchhandlung Hugendubel in München beschäftigt. Sie folgt Monika Fabian nach, die sich im April in den Ruhestand verabschiedet hat. Winter verfügt laut Pressemitteilung der Gemeinde über Literatur- und Branchenkenntnisse über alle Genres hinweg, besonders aber im Bereich Kinder- und Jugendbuch sowie Belletristik: "Bücher und Menschen zusammenzubringen, ist meine Leidenschaft, ganz besonders bei Kindern", sagt sie. Sie freue sich besonders auf Lese- und Vorleseprojekte in den Kindergärten und Schulen. Aber auch Erwachsene sollten alle für sie relevante Bücher und Medien finden. Für die Verstärkung des ehrenamtlichen Teams der Bibliothek rührt Miriam Winter bereits jetzt die Werbetrommel. Interessenten wenden sich an die Adresse buecherei@oberschleissheim.de oder wählen die Telefonnummer 089/375 06 59 14.