12. August 2019, 22:05 Uhr Oberschleißheim Diebe werden bei Einbruch erwischt

Vier junge Männer sind in der Nacht zum Sonntag in Oberschleißheim in ein Geschäft eingebrochen und dabei erwischt worden. Gegen 2 Uhr hatte ein 51-Jähriger das Quartett beobachtet, wie es sich der Rückseite eines Geschäftes näherte, mehrere Türen aufbrach und das Geschäft durchsuchte. Herbeigerufene Polizeibeamte konnten die tatverdächtigen 17- bis 20 Jährigen aus dem Landkreis München festnehmen und Diebesgut (Computerzubehör) sicherstellen.