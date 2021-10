Der Takt der Axt, das Rauschen der Sense, das Zischen des Melkens - wenn die Alpin Drums um Toni Bartl ihr audio-visuelles Klang-Spektakel abziehen, dann groovt der Berg. Der Rhythmus des alpinen Alltags erklingt in dieser Perkussion-Show, gewöhnliche Utensilien des Bergalltags werden dabei zu Musikinstrumenten umgewandelt, die einen besonderen Sound abgeben, der mit Lichteffekten untermalt wird. Am Freitag, 15 Oktober, sind Toni Bartl, Weltmeister an der Steirischen Harmonika, und seine Alpin Drums im Bürgerzentrum Oberschleißheim zu Gast. Die Show "Der Berg groovt" beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es über www.münchenticket.de, Schreibwaren am Schloss und in der Gemeindebücherei.