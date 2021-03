Organisation ist alles. Dazu gehört auch guter Schlaf, ein geregelter Tagesablauf - und das richtige Licht. Barbara Knab informiert an diesem Dienstag, 30. März, von 19.30 Uhr an in einem Online-Vortrag der Volkshochschule Nord darüber, wie Kindern im Homeschooling geholfen werden kann, richtig zu lernen. "Richtiges Licht unterstützt tagsüber die Konzentration und die Qualität des Arbeitsplatzes und nachts den Schlaf", heißt es in der Ankündigung. Eine Anmeldung ist erforderlich; Informationen gibt es auf der Homepage (www.vhs-nord.de), die Gebühr beträgt sieben Euro (mit Vortragskarte gebührenfrei).