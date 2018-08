6. August 2018, 21:56 Uhr Oberschleißheim Das Geheimnis der Hofkirche

Am 12. August vor 200 Jahren weihte Hofkurat Diehl die neu gestaltete Kirche im Alten Schloss ein. Aus diesem Anlass laden die Freunde von Schleißheim am Samstag, 11. August, zu einem ortsgeschichtlichen Spaziergang zum Thema "Das Geheimnis des Wilhelmshofes und der ehemaligen Hofkirche" ein. Dabei geht es unter anderem um Kirche, Bier, Käse, Sisis Bruder Karl Theodor und die Folgen der beiden Weltkriege. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Freitreppe am Alten Schloss im Maximilianshof. Die Teilnahme kostet drei Euro, Mitglieder des Kulturvereins zahlen nichts.