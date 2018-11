9. November 2018, 22:06 Uhr Oberschleißheim Büchler legt Mandat nieder

Nach seiner Wahl in den Landtag legt der Grüne Markus Büchler sein Gemeinderatsmandat in Oberschleißheim nieder. Er sehe "zu viele Terminkonflikte", heißt es in seinem Rücktrittsschreiben, sodass ihm "eine sinnvolle und ordnungsgemäße Arbeit im wichtigen Ehrenamt als Gemeinderat" nicht möglich sei. Büchler, der für die Grünen auch im Kreistag sitzt, war seit 2014 Mitglied des Oberschleißheimer Gemeinderats, am 14. Oktober wurde er in den Landtag gewählt. Nachrücker auf der Liste der Grünen ist Fritz-Gerrit Kropp. Der 67-jährige Allgemeinarzt soll am 20. November vereidigt werden. Kropp gehörte dem Aufsichtsrat der früheren Raiffeisenbank Oberschleißheim an und nach der Fusion mit der Münchner Bank auch dessen Aufsichtsgremium.