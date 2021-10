Der Grünen-Landtagsabgeordnete und Kreisrat Markus Büchler aus Oberschleißheim ist auf der Bezirksversammlung seiner Partei als Vorsitzender der oberbayerischen Grünen wiedergewählt worden. Büchler erhielt 79,6 Prozent der Stimmen. Als Schwerpunkte für die nächsten zwei Jahre nannte der Oberschleißheimer die Fortführung des parteiinternen Mitgliederförderprogramms sowie die Ausdehnung des Münchner Verkehrsverbunds MVV auf weitere Landkreise in Oberbayern. Wichtigstes Ziel sei es, die Grünen 2023 in die Regierung in Bayern zu führen.