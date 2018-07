29. Juli 2018, 21:55 Uhr Oberschleißheim Blockierter Bahnübergang

Zum Einheben von Betonfertigteilen für die neben dem Bahnübergang liegende Bahnbrücke über den Schleißheimer Kanal muss die B 471 am Donnerstag, 2. August, und am Donnerstag, 9. August, für Stunden voll gesperrt werden. Der Bahnübergang kann dann jeweils in der Zeit von 6 bis 15 Uhr wegen der Aufstellung eines Autokrans nicht befahren werden. Auftraggeber für diese Maßnahme ist die Deutsche Bahn Netz AG. Eine Umleitung wird laut Mitteilung des Landratsamts ausgeschildert; und zwar über die Mittenheimer Straße und die Feierabendstraße. Für Fußgänger wird auf dem Gehweg mittels Fußgängerbrücken ein Notweg aufrechterhalten.