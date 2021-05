Schwere Verletzungen hat ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagabend auf der A 92 erlitten. Nach Polizeiangaben wurde die Maschine des Dachauers gegen 21.50 Uhr auf Höhe Oberschleißheim vom Wagen eines 68-Jährigen aus dem Kreis Landsberg touchiert. Der Biker stürzte und zog sich multiple Blessuren am ganzen Körper zu. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7500 Euro.