Das Bürgerzentrum Oberschleißheim verwandelt sich am Sonntag, 6. Oktober, wieder in ein Mekka für kreative Menschen. Egal, ob man selbst ein Bastelfan ist auf der Suche nach Anregungen oder lieber direkt die mit Liebe hergestellten Unikate kaufen möchte - für all diese öffnet das Bürgerzentrum von 10 Uhr bis 17 Uhr für die Bastel- und Hobbymesse seine Pforten. Mehr als 100 Aussteller präsentieren vor und in der Halle ihre Herbst- und Weihnachtsideen. Es gibt Essen und Trinken an Ständen. Die ersten 100 Besucher dürfen sich auf eine Überraschung freuen. Weitere Informationen gibt es unter info@hobbyevent.de und www.hobb.