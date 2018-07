27. Juli 2018, 22:43 Uhr Oberschleißheim Bahnübergang gesperrt

Nichts geht mehr am 2. und 9. August am Bahnübergangen auf der B 471 in Oberschleißheim. Weil Betonfertigteile für die neben dem Bahnübergang liegende Bahnbrücke über den Schleißheimer Kanal eingehoben werden, muss die B 471 wegen der Aufstellung eines Autokrans an den beiden Donnerstagen jeweils von 6 bis 15 Uhr gesperrt werden. Auftraggeber für diese Maßnahme ist die Deutsche Bahn Netz AG. Es gibt eine Umleitung, und zwar über die Mittenheimer und Feierabendstraße. Für die Fußgänger wird auf dem bestehenden Gehweg mittels Fußgängerbrücken ein Notweg aufrechterhalten.