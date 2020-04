Das Neue Schloss Schleißheim am Max-Emanuel-Platz in Oberschleißheim sowie das Alte Schloss und Schloss Lustheim bleiben zwar voraussichtlich bis zum Ende der Osterferien geschlossen, dafür lohnt sich für Jogger und Spaziergänger ein Ausflug in den Schleißheimer Schlosspark umso mehr. Dort kann man täglich von 8 bis 19 Uhr das Aufblühen der Natur erleben. Allerdings sind in den Park- und Gartenanlagen besondere Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus wie Vermeidung von Gruppenbildung und Abstand halten zu beachten. Nähere Hinweise dazu finden sich an den Eingängen des Parks. Darüberhinaus ist ein Kurzfilm zum Schleißheimer Schlosspark mit dem Titel "Bedeutender Barockgarten" in der BR Mediathek zu finden.