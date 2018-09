3. September 2018, 22:07 Uhr Oberschleißheim Auf dem Luftweg zum Campus

Oberschleißheimer bringen eine Seilbahn nach München ins Spiel

Schweben die Studenten der Tierärztlichen Fakultät und die Touristen in Schloss und Flugwerft bald mit der Seilbahn nach Oberschleißheim? In ersten Gedankenspielen der Stadt München wie des Landkreises Dachau sind Routenführungen über Oberschleißheim in den vagen Visionen. Die derzeit prominenteste Förderin der futuristischen Idee, Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU), hat unabhängig von den überregionalen Erschließungsplänen den Schleißheimer Uni-Campus aber auch bereits ganz konkret auf ihrem Merkzettel.

Verstopfte Straßen, überlastete Schienenanbindungen auf der Strecke der S1 und eine bisher unzureichende öffentliche Erschließung des neuen Universitätscampus am Veterinäranger in Oberschleißheims Süden: Dieses wachsende Dilemma hat die Oberschleißheimer Gemeinderätin Gisela Kranz (CSU) bei einem Meinungsaustausch in kleinem Kreis der Ministerin aufgezeigt - und Aigner sah darin sofort einen idealtypisch geeigneten Anwendungsbereich für die aufkommende Idee einer städtischen Seilbahn.

Das Ministerium sieht Seilbahnen als sinnvolle Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs, auch außerhalb von Großstädten. Allerdings will das Ministerium zunächst keine eigenen Projekte anstoßen, sondern Informationen für die Kommunen oder kommunalen Verkehrsverbünde bereitstellen. In München selbst wird eine Machbarkeitsstudie für eine Seilbahn am Frankfurter Ring vorbereitet. Dazu möchte auch Dachau ein Pilotprojekt überörtlicher Verbindung realisieren und eine Seilbahn vom Dachauer Bahnhof in die Landeshauptstadt schaffen. Hier ist schon eine mögliche Linienführung über Oberschleißheim als Alternative zur Route über Moosach in den noch sehr groben Debatten skizziert worden. "Unabhängig davon wäre eine Erschließung des Uni-Campus über eine Seilbahn ideal", betont Gisela Kranz, "etwa über eine Tangentialverbindung von Garching, auch um die S-Bahn zu entlasten".