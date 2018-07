24. Juli 2018, 22:06 Uhr Oberschleißheim Aktiv in den Ferien

OberschleißheimDie VHS Oberschleißheim bietet für Kinder und Jugendliche diverse Veranstaltungen in den Sommerferien an. Anmeldungen sind noch von Samstag, 28. Juli, an direkt bei den Veranstaltern der Ferienaktionen möglich. Neben dem Gemeindeferienprogramm beginnen noch Ende Juli sowie im August und September bei der VHS diverse Ferienkurse im Fachbereich Gesundheit (Nordic Walking, Pilates, Zumba oder "Fit in die Woche"). Informationen zu Veranstaltungsort, Gebühr und Kursdetails der Veranstaltungen gibt es im Programmheft oder unter www.vhsosh.de. Die Geschäftsstelle ist in den Sommerferien unregelmäßig besetzt, aber per E-Mail erreichbar (kontakt@vhsosh.de).