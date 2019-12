Bei einem Zusammenprall mit einem Alleebaum ist ein 70 Jahre alter Autofahrer am Sonntag tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr, der Rentner fuhr auf der Feldmochinger Straße von München in Richtung Oberschleißheim, als er kurz nach der Stadtgrenze mit geringer Geschwindigkeit nach rechts von der Straße abkam, drei Leitpfosten überfuhr und frontal gegen den Baum prallte. Der Mann, der nicht angeschnallt war, wurde von der Münchner Berufsfeuerwehr durch die hintere Fahrzeugtür aus dem Auto geborgen. Ein Notarzt leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein, doch ohne Erfolg: Der 70-Jährige starb noch am Unfallort. Derzeit wird von einer plötzlichen Erkrankung als Unfallursache ausgegangen, so die Polizei. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2342 für die Dauer von etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden.