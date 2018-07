30. Juli 2018, 21:45 Uhr Oberhaching Wochenmarkt mit Schreyer

Um vor den anstehenden Landtagswahlen mit den Wählern ins Gespräch zu kommen, wird die bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Kerstin Schreyer (CSU) in nächster Zeit Wochenmärkte in der Region besuchen. So wird sie am Freitag, 3. August, zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Wochenmarkt in Oberhaching auf dem Marktplatz anzutreffen sein. Tags darauf steht sie zwischen neun Uhr und elf Uhr auf dem Grünwalder Wochenmarkt an der Leerbichlallee. Es sei ihr besonders wichtig, Wähler da abzuholen, wo sie lebten, lässt die Ministerin wissen.