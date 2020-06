An der Volkshochschule Oberhaching kann man lernen, die Stille der Natur zu genießen. Von Donnerstag, 25. Juni, (8 bis 9 Uhr oder 17.30 bis 18.30 Uhr) an erwartet Sue Heine die Kursteilnehmer fünf Mal am Eingang zum Gleißental, am Wendekreis Stefanienstraße zum Waldbaden. Mit Kurzmeditationen und Achtsamkeitsübungen sollen die Teilnehmer zur inneren Ruhe und Balance finden. Anmeldung unter 089/15923837/-0/-10/-11 oder www.vhs-oberhaching.de.