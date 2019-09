Im Familienstützpunkt St. Bartholomäus in Oberhaching hält der englische Buchautor und Dozent Kevin Hawkins am Dienstag, 24. September, einen Vortrag zum Thema "Achtsamkeit mit Kindern und Jugendlichen". Das Angebot richtet sich an diejenige, die oft in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen kommen, also Lehrer, Pädagogen und Eltern. Die Veranstaltung in der Aula der Grundschule Deisenhofen, Schulstraße 4, beginnt um 19 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Der auf Englisch gehaltene Vortrag wird ins Deutsche übersetzt.