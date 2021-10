Der Standort für die Vorläuferklassen der Realschule Oberhaching steht fest. Vom Schuljahr 2022/23 an werden Container an der Ödenpullacher Straße, südlich angrenzend an die Grundschule Deisenhofen, zur Verfügung stehen. Dort soll der Unterricht dreizügig stattfinden. Das Grundstück gehört der Gemeinde und ist voll erschlossen. Zudem können die Kinder die angrenzenden Sporteinrichtungen der Grundschule nutzen. Die Schülerinnen und Schüler bis zur Fertigstellung des Schulhauses in den umliegenden Realschulen unterzubringen, war nicht gelungen. Dort gibt es derzeit keine Kapazitäten.