Bei einem Unfall an der Kreuzung der Autobahnabfahrt in Oberhaching zur Münchner Straße hat es am Sonntag zwei Verletzte gegeben. Eine 57-jährige Münchnerin bog laut Polizei gegen 14.40 Uhr dort links in die Münchner Straße ab und übersah den Wagen eines 61-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim, der von der Karwendelstraße aus geradeaus fahren wollte. Dessen Auto prallte gegen die Ampel. Auf 20 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden. Die Auffahrt zur A 995 Richtung Süden war circa eine Stunde lang gesperrt.