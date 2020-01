Einen unverstellten, direkten Blick ins Innere der Menschen können die Besucher des Festivals für Kammermusik, Literatur und Weltmusik in Oberhaching dieses Jahr gewinnen. Den Auftakt bildet am Freitag, 24. Januar, von 20 Uhr an der literarisch-musikalische Abend "Liebe mich nicht so, wie ich es verdiene!" In kurzen Einzelporträts von Romantikern aus Musik, Literatur und Philosophie zeichnet der Abend nach einem Textkonzept von Eva Hofmann ein abwechslungsreiches Bild einer aufregenden Ära. Es geht ebenso um den Frauenheld und Popstar der Romantik Lord Byron wie Franz Liszts schwindende Leidenschaft für Marie d'Agoult. Lesen werden die Schauspieler Julia Stemberger und Stefan Wilkening. Eine offenbar ideale Besetzung: Über erstere wurde schon geschrieben, sie wirke geradezu magnetisch auf ihr Publikum. Die passende Musik werden Festivalleiterin Isabel Lhotzky und die Pianistin Christina Marton vierhändig am Klavier präsentieren.

Unverstellt ist auch am zweiten Festival-Abend der Blick auf "Die Biene Maja" - eine musikalische Lesung mit Schauspieler Stefan Wilkening und Percussionist Stefan Blum. Bei der Veranstaltung am Samstag, 25. Januar, von 16 Uhr an breitet Wilkening die Arme wie Flügel aus, juchzt "Ich fliege" und die Zuschauer könnten meinen, er erhebe sich gleich in die Lüfte. Unverstellt wird es auch deshalb, weil die Künstler bei ihrer Darstellung auf das Original, das Kinderbuch von Waldemar Bonsels zurückgreifen. Eine Lesung über Mut, Liebe und die Kraft des Einzelnen. Sie richtet sich an Kinder von sechs Jahren an.

Ohne Firlefanz, unverstellt geht es auch am Sonntag, 26. Januar, um 20 Uhr weiter. Denn bei ihrem Auftritt mit ihrem neuen Programm "Mit Sting quer durch die Vokalmusik" werden Singer Pur allein mit ihrer Stimme arbeiten. Die fünf ehemaligen Regensburger Domspatzen und eine Sopranistin haben sich längst zu einer der international führenden A-Capella-Formationen entwickelt. In ihrem neuen Programm präsentieren sie stilistisch völlig unterschiedliche Stücke wie "Every breath you take" von Sting bis hin zu Jazzigem von Chick Corea. Veranstalter des Festivals ist das Oberhachinger Kulturamt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bibliothek und im Rathaus. Alle Veranstaltungen finden im Bürgersaal beim Forstner statt.